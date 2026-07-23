Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 22-lug
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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,86%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.867,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,86%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo dell'1,86%, a quota 3.867,03 in apertura.
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