Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 19:33
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Dow Jones 19:33
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Londra 17:35
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Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,92% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 51.738,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,92% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in perdita dello 0,92% alle 19:30, tratta in ribasso a 51.738,15 punti.
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