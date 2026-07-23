"Buy" per Piquadro
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta vivace per il produttore italiano di pelletteria, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Small Cap, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,35%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Piquadro presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 2,83 Euro, con stop loss individuato in area 2,678 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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