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Adventure, nuove nomine in cda e collegio sindacale, sale a 4 il numero di consiglieri con Roberto Busso

Finanza
Adventure, nuove nomine in cda e collegio sindacale, sale a 4 il numero di consiglieri con Roberto Busso
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Adventure ha deliberato positivamente su tutti gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda il collegio sindacale, oltre ai sindaci già nominati, vengono eletti Maria Grazia di Stefano come sindaco effettivo e Maurizio Bianchi ed Emanuele Oppes quali sindaci supplenti.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, lo stesso viene allargato a 4 membri e viene nominato Roberto Busso quale amministratore.
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