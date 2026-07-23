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Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo crolla dell'1,54%, scendendo fino a 959,3 punti.
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