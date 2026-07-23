Ford e Geely alleate in Europa: nuova joint venture per produrre auto a Valencia

(Teleborsa) - Ford Motor Company e Geely Auto hanno annunciato la creazione di una joint venture strategica focalizzata sul mercato europeo, che avrà sede nello stabilimento Ford di Valencia, in Spagna.



L'accordo, soggetto alle necessarie autorizzazioni regolatorie, prevede l'avvio delle attività nella prima metà del 2027, mentre la produzione dei primi modelli inizierà nel 2028.



La nuova società produrrà autovetture multimotorizzazione – con propulsori elettrici, ibridi e a basse emissioni – destinate ai clienti europei, con l'obiettivo di ampliare l'offerta e aumentare la competitività in un mercato sempre più sfidante, caratterizzato da normative più stringenti, costi elevati e una crescente concorrenza internazionale.



La joint venture consentirà di sfruttare al massimo la capacità produttiva dell'impianto di Valencia, che può assemblare fino a 500.000 veicoli all'anno, riducendo i costi di produzione e rafforzando al tempo stesso l'economia locale. La struttura societaria vedrà Ford detenere il 66% della nuova società e Geely il restante 34%.



Nel frattempo, lo stabilimento continuerà a produrre la Ford Kuga, uno dei modelli ibridi plug-in più venduti in Europa. Dal 2028 entreranno in produzione anche un nuovo SUV compatto della famiglia Bronco e un inedito crossover multimotorizzazione sviluppato congiuntamente da Ford e Geely. Quest'ultimo rientra nel piano di Ford che prevede il lancio di cinque nuovi modelli multimotorizzazione in Europa entro il 2029.



Dal canto suo, Geely realizzerà a Valencia due SUV completamente elettrici destinati al mercato europeo, nell'ambito della propria strategia di espansione internazionale.

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