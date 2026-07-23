Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 -0,54%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
25.155 0,00%

Forte interesse per Talanx

Finanza
Forte interesse per Talanx
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Brilla Talanx, tra i titoli dell'indice MDAX, che chiude la seduta con un aumento del 2,17%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 113,1 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 108,6 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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