Lieve ribasso per il comparto chimico italiano (-0,65%)
(Teleborsa) - L'indice del settore chimico si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo il settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha terminato gli scambi a quota 60.236,2, con un decremento di 396 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals si ferma a 1.562, dopo aver avviato la seduta a 1.550.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, performance infelice per SOL, che chiude la giornata del 23 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.
Tra le small-cap di Milano, discesa moderata per Aquafil, che chiude la giornata del 23 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,01% rispetto alla seduta precedente.
```