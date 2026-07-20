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Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano procede a piccoli passi, avanzando a 26.884,25 punti.
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