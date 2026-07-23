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Londra: movimento negativo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,89%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marks & Spencer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,932 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,866. L'equilibrata forza rialzista di Marks & Spencer è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,998.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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