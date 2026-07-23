Londra: performance negativa per Centrica

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di elettricità e gas , che passa di mano con un calo del 2,39%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Centrica rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Centrica sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,768 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 1,729. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,808.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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