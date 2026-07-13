Madrid: scambi negativi per IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Nel breve periodo, la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,433 Euro e supporto a 5,381. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5,485.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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