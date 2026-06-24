Aste BTP e BTPei, Tesoro colloca 4,25 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4,25 miliardi di euro di BTP e BTPei nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 24 giugno 2026.



In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, per cui la domanda ha superato i 3,78 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,51. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,74%, ovvero 1 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 26 maggio 2026.



Sono stati collocati 1,75 miliardi di euro del BTPei 2,4% 15 anni scadenza 15-05-2039, per cui la domanda ha superato i 2,72 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,56. Il rendimento lordo si è assestato al 2,03%.

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