Nestlé investe 560 milioni di euro a Mantova per un nuovo hub Purina tra produzione e logistica

(Teleborsa) - Nestlé conferma un investimento di circa 560 milioni di euro (520 milioni di franchi svizzeri) in Italia per la costruzione a Mantova di un nuovo hub integrato che unisce uno stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e un polo logistico al servizio di diversi brand del Gruppo. L'operazione rientra nel piano di sviluppo di Nestlé, orientato a concentrare risorse sul segmento ad alta crescita del petfood, guidato da Purina.



Il nuovo sito produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti per alcuni marchi chiave di Purina, in un segmento in rapida espansione: il wet cat food cresce dell'8% l'anno in Europa, mentre in Italia il mercato petfood ha raggiunto nel 2025 un valore di 4,2 miliardi di euro, su un totale petcare di 5,3 miliardi. Il nuovo stabilimento si affiancherà a quello storico di Portogruaro, attivo da 40 anni e tra le fabbriche più avanzate del network europeo Purina per tecnologie produttive e performance ambientali.



"Siamo orgogliosi che il Gruppo Nestlé abbia scelto l'Italia e, in particolare, Mantova, per questo importante investimento che coniuga produzione avanzata e capacità logistica – ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia –. Il nuovo stabilimento dedicato al business Purina per il petfood umido e il polo distributivo rafforzano la nostra presenza nel Paese e nel cuore dei corridoi logistici europei, permettendoci di servire i mercati con maggiore velocità e qualità, supportando la crescita del Gruppo".



"In un mercato che continua a mostrare solide performance, Purina prosegue il proprio percorso di crescita, guidando l'evoluzione del mercato e ampliando la capacità produttiva – ha aggiunto Fabio Degli Esposti, Amministratore Delegato di Purina Italia e Direttore Regionale di Purina Sud Europa –. Il nuovo stabilimento di Mantova rappresenta un investimento chiave per sostenere lo sviluppo futuro di Purina e una crescita industriale che vede l'Italia confermare la sua rilevanza all'interno del network europeo".



Il progetto prevede l'avvio dell'operatività e l'integrazione dell'hub produttivo e logistico a partire dal 2029.

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