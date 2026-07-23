Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 -0,54%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
25.155 0,00%

Orientamento rialzista per Antofagasta

Finanza
Orientamento rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Prepotente rialzo per la compagnia mineraria, parte del FTSE 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,52% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 37,96 sterline, con stop loss calcolato a quota 33,26 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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