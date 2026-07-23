Otofarma, in crescita vendite di protesi acustiche e rete distributiva nel 1° semestre

(Teleborsa) - Otofarma , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di dispositivi acustici distribuiti principalmente attraverso

il canale farmaceutico, ha venduto complessivamente 6.172 protesi acustiche primo semestre 2026, in aumento del 4% rispetto alle 5.925 registrate nello stesso periodo del 2025. Nel periodo si registra inoltre una crescita del mix di prodotto verso soluzioni di fascia alta rispetto al primo semestre 2025 e un temporaneo ridimensionamento del segmento ASL, riconducibile ai tempi burocratici.



Prosegue inoltre l'espansione della rete distributiva. Al 30 giugno 2026 le farmacie affiliate sono salite a 4.689, rispetto alle 4.462 di fine 2025, con un incremento di 227 nuove strutture. Parallelamente cresce anche il numero delle farmacie attive, ossia quelle che generano fatturato, passate da 1.440 al 30 giugno 2025 a 1.565 al 30 giugno 2026. Significativo anche lo sviluppo del progetto dedicato agli ottici: nei primi sei mesi dell'anno i negozi di ottica affiliati sono aumentati da 175 a 311, con 136 nuovi centri entrati nel network.



Si rafforza contestualmente anche la struttura commerciale del Gruppo: al 30 giugno 2026 la rete degli Informatori Commerciali conta 258 professionisti, rispetto ai 199 di fine 2025, con una crescita netta di 59 nuove collaborazioni nei primi sei mesi dell'anno.



"I primi mesi del 2026 hanno fatto registrare un andamento dei principali KPI gestionali in linea con le scelte strategiche già comunicate in occasione della pubblicazione dei dati di fine 2025 - ha detto l'AD Gennaro Bartolomucci - Infatti, il rafforzamento della rete commerciale, l’espansione del network di farmacie affiliate, mirate operazioni di marketing e l’avvio di nuovi progetti strategici, come Odiens e la Telemedicina, stanno continuando a sostenere la crescita del business".

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