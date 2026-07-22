Racing Force, vendite a +19% nel primo semestre 2026 e ricavi record LTM a oltre 80 milioni

(Teleborsa) - Racing Force ha registrato nel primo semestre 2026 vendite consolidate pari a 46,8 milioni di euro, in crescita del 19,1% su base annua e del 21,2% a cambi costanti.



Nel solo secondo trimestre, i ricavi si sono attestati a 22,5 milioni, in progresso del 20,3% (+21,1% a cambi costanti).



La crescita del semestre porta i ricavi degli ultimi dodici mesi (LTM) a 80,6 milioni, in aumento di circa il 20% rispetto ai dodici mesi precedenti, "il livello più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo".



La raccolta ordini del primo semestre si mantiene in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, a supporto della visibilità sui prossimi mesi.



Nel primo semestre 2026, le vendite di Driver’s Equipment hanno registrato un progresso del 17,9%.



I caschi Bell (+23,5%) - spiega l'azienda - hanno continuato a capitalizzare l’onda lunga dei nuovi standard di omologazione FIA e

Snell introdotti nel 2025, mentre le tute a marchio OMP hanno registrato un progresso del 20,3%.



Le Car Parts hanno invertito la rotta rispetto all’avvio d’anno, chiudendo il semestre in crescita del 9%.



Il segmento Other ha proseguito la propria espansione a ritmo sostenuto, con un incremento del 58,2%, alimentato dalla fornitura a carattere pluriennale di abbigliamento a marchio Racing Spirit (+97,8% nei sei mesi), e dalla consegna del secondo lotto di caschi

a marchio HPS al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi avvenuta nel primo trimestre 2026.



Sul fronte geografico, la macro-regione EMEA rimane il mercato più rilevante con vendite aumentate dell'8,5% nel primo semestre 2026.



Le Americhe si confermano il motore della crescita per l’esercizio in corso: il fatturato del semestre ha raggiunto 13,1 milioni, con un incremento a cambi correnti del 41,4% (+50,3% a cambi costanti) e un’ulteriore accelerazione nel secondo trimestre (+51,4% a cambi correnti).



In Asia Pacifico le vendite del semestre sono risultate pari a 4,9 milioni, in aumento del 39,8%. Il contributo del mercato australiano è stato particolarmente significativo, per effetto della diversa pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer.



Per quanto riguarda i canali di vendita, il fatturato generato dai Dealer nel corso del primo semestre 2026 si è attestato a 26 milioni, in aumento del 15,2%. Le vendite verso Team & Car Manufacturer sono aumentate del 22%, sostenute dagli accordi di partnership tecnica in vigore nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali. Le vendite verso clienti classificati nella categoria Other hanno registrato un +27,9%, principalmente grazie alla già citata fornitura pluriennale di prodotti a marchio Racing Spirit destinati al canale corporate.

Condividi

```