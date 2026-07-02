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Carburanti, Mimit: proseguono i ribassi. Self benzina a 1,804 euro/l, gasolio a 1,882 euro/l

Economia
Carburanti, Mimit: proseguono i ribassi. Self benzina a 1,804 euro/l, gasolio a 1,882 euro/l
(Teleborsa) - Continuano i ribassi dei prezzi carburanti sulla rete distributiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - giovedì 2 luglio 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,804 euro/l per la benzina e 1,882 euro/l per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,893 €/l per la benzina e 1,968 €/l per il gasolio.

(Foto: bizoon | 123RF)
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