Carburanti, Mimit: proseguono i ribassi. Self benzina a 1,804 euro/l, gasolio a 1,882 euro/l

(Teleborsa) - Continuano i ribassi dei prezzi carburanti sulla rete distributiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - giovedì 2 luglio 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,804 euro/l per la benzina e 1,882 euro/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,893 €/l per la benzina e 1,968 €/l per il gasolio.



(Foto: bizoon | 123RF)

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