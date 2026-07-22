Fnac Darty, ricavi primo semestre sostenuti dalle vendite internazionali

Debole il mercato domestico

(Teleborsa) - Fnac Darty , retailer francese che controlla Unieuro, nel primo semestre 2026 ha registrato ricavi per 4,46 miliardi di euro, in crescita dello 0,6% su base annua comparabile. La crescita internazionale, pari al 2,7%, ha compensato un calo dello 0,7% in Francia.



Il margine lordo è migliorato di 40 punti base al 29%, sostenuto dai servizi e da un mix di prodotti più favorevole.



Il risultato operativo ricorrente è migliorato, passando da una perdita di 38 milioni di euro a una perdita di 34 milioni di euro rispetto all’anno precedente.



Le vendite online sono aumentate del 4% e rappresentano ora il 21% dei ricavi del gruppo; il Click and Collect ha rappresentato quasi la metà degli ordini e-commerce.



La società ha confermato il piano strategico 2030 e ha dichiarato di essere sulla buona strada per realizzare almeno 20 milioni di euro di sinergie legate a Unieuro entro la fine del 2026.

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