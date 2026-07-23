Parigi: calo per Kering

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso , che passa di mano con un calo del 2,41%.



L'andamento di Kering nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 243,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 247,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 241,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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