Parigi: in calo Kering

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale del lusso , che presenta una flessione del 2,93% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo del colosso del lusso si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 249,8 Euro. Supporto stimato a 241,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 258,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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