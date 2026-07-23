Milano 12:36
51.797 -1,88%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:36
10.712 -0,05%
Francoforte 12:36
25.019 -0,54%

PLATINUM del 22/07/2026

Finanza
PLATINUM del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta positiva per il metallo bianco-argenteo, che avanza bene e porta a casa un +0,95%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.613,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.666. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.718,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```