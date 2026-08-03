PLATINUM del 2/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.671,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.613,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.730,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)