Milano 12:39
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PLATINUM del 2/08/2026

Finanza
PLATINUM del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.671,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.613,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.730,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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