Commissione UE approva acquisto di Electronic Arts da parte di PIF

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Electronic Arts , società statunitense, da parte del Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita.



L'operazione riguarda principalmente la produzione e la distribuzione di videogiochi per dispositivi mobili, PC e console, nonché l'organizzazione e la commercializzazione di competizioni di videogiochi, comunemente note come eventi di eSport.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società operano. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.

Condividi

```