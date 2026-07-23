STM crolla in Borsa su guidance deludente anche se aumenta previsioni su ricavi AI/DC

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per STM , che comunque aveva più che raddoppiato il prorio valore da inizio anno, dopo che la società ha registrato un EBITDA del secondo trimestre 2026 inferiore alle aspettative degli analisti e ha previsto per il terzo trimestre ricavi leggermente sotto le attese.



Nei tre mesi a giugno ha registrato un EBITDA pari a 679 milioni di dollari, ben al di sotto delle aspettative di 797,7 milioni di dollari, secondo i dati LSEG. Un impatto negativo sugli utili è stato causato da svalutazioni, ristrutturazioni e altri costi di dismissione, oltre che agli effetti contabili legati all'acquisizione di una divisione di sensori di NXP .



STM ha previsto per il terzo trimestre un fatturato di 3,70 miliardi di dollari, con una variazione più o meno del 3,5%, rispetto alla stima media degli analisti pari a 3,72 miliardi di dollari.



STM "non ha fatto abbastanza per far salire significativamente il titolo", ha fato notare JPMorgan , aggiungendo che "l'annuncio preliminare di giugno aveva creato aspettative maggiori".



L'azienda ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di ricavi nel settore dei data center a oltre 1 miliardo di dollari per il 2026 e ben oltre i 2 miliardi di dollari per il 2027, ipotizzando che proseguano gli stessi trend della domanda e gli impegni attuali i clienti.



"La tesi sull'AI rimane valida, ma il core business non si sta riprendendo così velocemente come alcuni speravano, e visti i report/le reazioni dei concorrenti, riteniamo che questo sia abbastanza improbabile", ha commentato Barclays .



Secondo Equita , nel complesso i messaggi di STM supportano il percorso di accelerazione delle vendite oltre i 16 miliardi al 2027, sostenuto sia da elementi strutturali di lungo periodo (AI/DC, LEO) che da un recupero della parte ciclica che sta portando a una riduzione delle scorte e tensione sui prezzi.



Intanto, Texas Instruments , tra i principali player analogici peers di STM, ieri sera ha riportato risultati del secondo trimestre 2026 sopra le attese del consensus (primo data point rilevante per la reporting season del settore): vendite a 5,5 miliardi di dollari (+23% YoY, +13% QoQ) vs 5,2 miliardi attesi; gross margin 61% vs 59% atteso; EPS adj. a 2,09 dollari vs 1,95 dollari attesi. La guidance sul terzo trimestre è sopra le attese del 6% a livello di sales e del 13% a livello di EPS.



A metà seduta scende STMicroelectronics con i prezzi allineati a 49,74 euro, per una discesa del 14,62%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 48,33 e successiva a quota 46,93. Resistenza a 51,31.

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