UniCredit, Orcel su Commerzbank: contenti se Berlino restasse azionista

(Teleborsa) - "Siamo convinti che ci vorranno due o tre anni per mantenere le banche separate prima di intraprendere qualsiasi azione
e, per essere chiari, anche se avessimo una quota maggiore, non procederemmo alla fusione prima". Così ha detto l’Ad di UniCredit
, Andrea Orcel, nel corso della conference call sui risultati semestrali
con gli analisti a proposito dell'operazione su Commerzbank.
"Ora ci troviamo in un periodo che potrei definire di stallo
, tra la chiusura dell'offerta e il potenziale ottenimento dell'autorizzazione, che potrebbe richiedere dai 4 ai 5 mesi o anche di più
. In questo periodo, ha perfettamente senso allinearci con le altre parti interessate
, sia il Governo tedesco sia il comitato aziendale”, ha spiegato il manager.
“Crediamo davvero – ha aggiunto Orcel – che questa fusione debba essere realizzata nel modo giusto
e la differenza tra una fusione di successo e una fallita sta proprio nel modo in cui la si attua. Riteniamo che avere due banche allineate per principi, valori, cultura, modello, tecnologia, renda la fusione molto più agevole e molto più efficace".
A proposito degli attriti con il Governo tedesco
in merito a Commerzbank, ha precisato inoltre il Ceo di UniCredit, con Berlino "quello che stiamo cercando è un dialogo faccia a faccia in cui possano essere chiariti molti malintesi
e in cui potremo dimostrare che siamo d'accordo su molto
, molto più di quanto non si sia in disaccordo, per trovare un modo coerente di andare avanti. E saremmo felicissimi di mantenerli come azionisti
".