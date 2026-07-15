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USA, calano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 10 luglio

Economia, Macroeconomia
USA, calano le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 10 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione del 2,7%, dopo il -2,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è cresciuto del 3,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 7,2%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,65% dal 6,58% precedente.
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