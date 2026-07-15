USA, calano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 10 luglio

(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 10 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione del 2,7%, dopo il -2,2% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è cresciuto del 3,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 7,2%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,65% dal 6,58% precedente.

Condividi

```