Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Performance infelice per il CABLE, che chiude la giornata del 23 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3273. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3401 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3231.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)