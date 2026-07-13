Meta espande il data center in Louisiana a 5GW: il progetto supera i 250 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Meta ha annunciato l'espansione del proprio data center a Richland Parish, in Louisiana, portandolo a una capacità di calcolo di 5GW, in quello che l'azienda definisce uno dei maggiori investimenti al mondo in infrastrutture AI. L'espansione comporta un investimento complessivo superiore ai 50 miliardi di dollari nella regione, di cui oltre 1 miliardo destinato specificamente al miglioramento delle infrastrutture locali: strade, sistemi idrici e fognari.



Secondo Bloomberg, la cifra si somma ai 200 miliardi già anticipati a maggio – destinati in larga parte ai costosi chip di calcolo che verranno installati nel campus di quasi 4.000 acri – e ai 10 miliardi originariamente annunciati, portando l'investimento atteso complessivo per il sito oltre i 250 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina alla vicenda citata dall'agenzia di stampa finanziaria.



Sul fronte energetico, Meta ha siglato un nuovo accordo con l'utility Entergy Louisiana che finanzierà sette nuovi impianti di generazione a gas naturale, tre sistemi di batterie su scala di rete, potenziamenti nucleari e altra energia acquistata. Secondo l'azienda, l'accordo dovrebbe generare oltre 2 miliardi di dollari di risparmi per i clienti Entergy nell'arco di 20 anni, che si sommano ai 650 milioni di dollari di risparmi già previsti dal primo accordo firmato in precedenza. Meta ha sottolineato che coprirà integralmente i costi di energia, acqua e infrastrutture correlate utilizzate dal data center, in modo che i consumatori non ne sostengano l'onere.



Dal punto di vista dell'indotto economico locale, Meta ha assegnato oltre 1,6 miliardi di dollari in contratti ad aziende della Louisiana dall'avvio dei lavori nel dicembre 2024. L'azienda ha inoltre destinato 5 milioni di dollari alla Louisiana Delta Community College per borse di studio destinate alla formazione di lavoratori locali nel settore dei data center, con l'obiettivo di garantire una forza lavoro qualificata per la struttura, che una volta operativa impiegherà oltre 1.000 persone in una comunità di 20.000 abitanti.



Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha inquadrato l'operazione nel contesto più ampio della competitività statale per attrarre investimenti tecnologici: "In soli due anni, abbiamo assicurato oltre 150 miliardi di dollari in nuovi investimenti creando un ambiente in cui le aziende possono muoversi rapidamente e costruire su larga scala". Rachel Peterson, Vice President of Data Centers di Meta, ha sottolineato l'entità dell'impegno economico complessivo: "Con oltre 1,6 miliardi di dollari già assegnati ad aziende locali e migliaia di posti di lavoro sostenuti, stiamo generando un impatto economico reale insieme all'infrastruttura AI che alimenterà il futuro".



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

Condividi

```