Milano 11:52
51.728 +0,80%
Nasdaq 23-lug
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Dow Jones 23-lug
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Londra 11:52
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 51.277,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,08%, a quota 51.277,25 in apertura.
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