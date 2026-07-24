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Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,15%

Il Nasdaq-100 termina a 28.128,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,15%
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dell'1,15% e chiude a 28.128,34 punti.
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