Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di software francese , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



Il movimento di Dassault Systemes , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Dassault Systemes , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18,02 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,34 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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