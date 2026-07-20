Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Il movimento di Dassault Systemes, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Dassault Systemes, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18,02 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,34 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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