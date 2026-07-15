Else Solutions (21 Invest) acquista Radius e cresce nei macchinari per settore medicale

(Teleborsa) - 21 Invest, gruppo di investimento fondato da Alessandro Benetton, ha annunciato l'acquisizione di Radius da parte di Else Solutions, azienda italiana operante nella distribuzione e produzione di prodotti per il settore medicale, e già nel portafoglio del fondo 21 Invest Healthcare da ottobre 2025.



Radius, fondata da Mauro Mei, imprenditore e manager storico del settore, con sede a Budrio (BO) è una azienda di distribuzione di prodotti altamente innovativi e tecnologici, punto di riferimento per la comunità scientifica italiana nel campo della radioterapia, della medicina nucleare e della ricerca pre-clinica, vantando prodotti di primari operatori internazionali nel proprio portafoglio. Attualmente, l'azienda è guidata da Mauro Mei e Ludovica Mei che resteranno coinvolti nella gestione della società anche dopo l'integrazione con Else Solutions. Tra le altre cose, la famiglia Mei reinvestirà nell'operazione a conferma dell'interesse verso il progetto di sviluppo. Radius ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 17 milioni di euro, con una crescita media annua del 40% negli ultimi 3 anni, e un EBITDA di circa 3,2 milioni di euro, in aumento del 60% rispetto al 2024.



L'operazione si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo di Else Solutions, con l'obiettivo di consolidarne la leadership nella distribuzione e la crescita nel settore dei sistemi di manipolazione radiofarmaceutica. Contestualmente, la società continuerà il suo processo di espansione internazionale in mercati ad alto potenziale, già avviato nel corso del 2025. Con questa acquisizione, Else Solutions raggiungerà un fatturato complessivo di 35 milioni di euro, un EBITDA di circa 7 milioni di euro e un organico di circa 70 dipendenti, consolidando il proprio percorso di crescita e raddoppiando le proprie dimensioni in meno di un anno.



"A meno di un anno dall'investimento del fondo 21 Invest Healthcare in Else Solutions, questa operazione ci permette di consolidare il nostro posizionamento come leader di settore, raddoppiando le dimensioni e contribuendo al miglioramento della qualità delle cure dei pazienti, in linea con la nostra strategia di crescita e di creazione di valore", ha commentato Alessandro Damiano, Partner di 21 Invest.



21 Invest, attraverso il fondo 21 Invest Healthcare insieme a BNP Paribas BNL Equity Investments e il Fondo Italiano di Investimento, attraverso Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti-FIPEC, hanno sostenuto finanziariamente l'operazione di acquisto di Radius. Banco BPM ha finanziato l'operazione di acquisizione.

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