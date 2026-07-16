HAT SGR, closing intermedio di HAT Technology Fund 5 a 155 milioni

(Teleborsa) - HAT SGR, società di private equity indipendente con sedi a Milano e Londra, guidata dal CEO Ignazio Castiglioni e presieduta da Nino Attanasio, annuncia il closing intermedio del fondo HAT Technology Fund 5 con una raccolta complessiva pari a 155 milioni di euro, confermando il forte interesse degli investitori per la strategia di private equity tematico focalizzata sull’innovazione tecnologica.



Il risultato - si legge in una nota - assume particolare importanza in un contesto di mercato che continua a essere altamente selettivo nella raccolta di capitali per i fondi di private capital. Tale traguardo è stato reso possibile dall’elevato livello di fiducia degli investitori dei precedenti fondi di HAT SGR, che hanno complessivamente reinvestito oltre il 100% dei capitali distribuiti, nonché dall’ingresso di nuovi primari investitori istituzionali, tra cui BPER Banca, Fondazione CRT, Fondazione ENPAM, il Fondo Pensione BCC, il Fondo Pensione FonTe e il Fondo Telemaco.



Con un target di raccolta fissato a 200 milioni, che si prevede di superare entro il final closing atteso all’inizio del 2027, HAT Technology Fund 5 è dedicato al megatrend della transizione digitale, destinato a trasformare profondamente il sistema economico italiano e globale.



Il fondo investe in aziende attive nei principali ambiti dell’innovazione tecnologica, con particolare focus sui Digital Enabler – tra cui Cloud computing, Cybersecurity, Big Data, Internet of Things e Intelligenza Artificiale, oggi il principale motore della trasformazione digitale – oltre che nei settori del Software, dell’Automazione e della Robotica.



Sono tre investimenti già completati da HAT Technology Fund 5, in linea con una strategia focalizzata su aziende tecnologiche italiane leader nelle rispettive nicchie di mercato e protagoniste del consolidamento del settore. Da evidenziare inoltre che gli investitori dei fondi precedenti hanno reinvestito oltre il 100% dei capitali distribuiti.



Ignazio Castiglioni, CEO e Co-fondatore di HAT SGR, commenta: "Il closing intermedio di HAT Technology Fund 5 conferma la fiducia che gli investitori ripongono nella nostra strategia e nella capacità di HAT SGR di individuare e sostenere le migliori opportunità di crescita nel panorama tecnologico italiano".



Nino Attanasio, Presidente e Fondatore di HAT SGR, aggiunge: "Siamo particolarmente soddisfatti del traguardo raggiunto da HAT Technology Fund 5 e della fiducia che investitori storici e nuovi partner istituzionali continuano ad accordarci".





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