Forte interesse per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Scende sul mercato la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, tra i componenti del Nasdaq 100, che, alla chiusura, soffre con un calo del 2,29%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 539,7 USD, con stop loss individuato a livello 480,9 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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