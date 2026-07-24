Milano 14:39
51.679 +0,71%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 14:39
10.681 +0,39%
Francoforte 14:39
24.953 +0,77%

Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref
Composto ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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