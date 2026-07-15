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Eurozona, frena a sorpresa la produzione industriale in maggio

Economia, Macroeconomia
Eurozona, frena a sorpresa la produzione industriale in maggio
(Teleborsa) - Frena, a sorpresa, la produzione industriale dell'Eurozona a maggio.


Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un calo dello 0,2% su base mensile dopo il +0,3% di marzo (dato rivisto da +0,1%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,3%.

Su base annua la produzione è scesa dell'1,2% rispetto al +0,4% del mese precedente e al -0,5% stimato dal consensus.

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