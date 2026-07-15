Eurozona, frena a sorpresa la produzione industriale in maggio

(Teleborsa) - Frena, a sorpresa, la produzione industriale dell'Eurozona a maggio.





Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un calo dello 0,2% su base mensile dopo il +0,3% di marzo (dato rivisto da +0,1%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,3%.



Su base annua la produzione è scesa dell'1,2% rispetto al +0,4% del mese precedente e al -0,5% stimato dal consensus.





Condividi

```