Eventi e scadenze del 23 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 23/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 23/07/2026 a venerdì 24/07/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno

10:00 - Libro Bianco Made in Italy 2030 - Roma, Palazzo Piacentini - Evento organizzato da Confapi e FIAP dal titolo "Libro Bianco Made in Italy 2030 - Manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale". Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

10:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma - Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà all'evento di presentazione del "Manifesto per la Sicurezza dei Rider" organizzato da UGL Rider (Unione Generale del Lavoro) - Centro Congressi Trevi (piazza della Pilotta, 4)

10:30 - SIB - "La balneazione in sicurezza" - Roma, Confcommercio, Sala Abbascià - La balneazione in sicurezza. L'esperienza italiana.Un modello efficiente e di successo per l'Europa. Al convegno organizzato da SIB (Sindacato italiano balneari), interverranno, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Capacchione, Presidente nazionale SIB-Fipe e Alberto Granzotto, Presidente nazionale FAITA

11:00 - Il ruolo del packaging nelle scelte di acquisto - Ricerca Assovetro-IPSOS - Presentazione della ricerca di Assovetro-IPSOS "Vetro: la scelta è chiara", sul ruolo del packaging nelle scelte di acquisto, presso la Camera nella Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi Parlamentari

11:00 - Istat - Aggiornamento del sistema informativo Health for All-Italia

11:30 - Urso-La Russa - Presentazione misura del DPCM automotive dedicata al noleggio sociale - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene, insieme al Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, alla conferenza stampa di presentazione della misura del DPCM Automotive dedicata al programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni, gestito in collaborazione con l'ACI

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:30 - Alta Formazione, Ricerca e Innovazione: Universita' e Imprese per la Competitivita' del Paese - Roma, sede Confindustria - Evento organizzato da Confindustria e CRUI. Partecipano, tra gli altri, Francesco De Santis (Vicepresidente Confindustria per Ricerca e Sviluppo), Riccardo Di Stefano (Vicepresidente Confindustria per Education e Open Innovation) e Maurizio Marchesini (Vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali)

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15:00 - Question time - Matteo Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in Senato

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Acea - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

American Airlines - Risultati di periodo

BNP Paribas - Risultati di periodo: Secondo trimestre 2026

Gismondi 1754 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Grifal - CDA: Preconsuntivo semestrale

Harley-Davidson - Risultati di periodo

Honeywell International - Risultati di periodo

Intel - Risultati di periodo: Q2 2026 Intel Corporation Earnings Conference Call

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Poste Italiane - Assemblea: Assemblea straordinaria in unica convocazione per discutere e deliberare su modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta e approvazione del progetto di scissione parziale di PostePay - ore 13.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Redfish Longterm Capital - CDA: Preconsuntivo semestrale

STMicroelectronics - Risultati di periodo: Q2 2026

Totalenergies - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione Risultati di Gruppo 2trim26 e 1sem26 - Live Audio Webcast & Conference call





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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