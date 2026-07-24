Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che lievita del 2,70%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di JD Sports Fashion . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8897 sterline. Primo supporto visto a 0,8693. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8575.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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