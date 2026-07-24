Londra: profondo rosso per Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Airtel Africa mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,364 sterline. Rischio di discesa fino a 3,188 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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