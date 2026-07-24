New York: seduta molto difficile per Seagate Technology

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda americana attiva nel settore storage , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, il leader nella produzione di driver per hard-disk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 897,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 854,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 941,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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