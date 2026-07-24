New York: seduta molto difficile per Seagate Technology
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda americana attiva nel settore storage, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,53%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il leader nella produzione di driver per hard-disk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 897,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 854,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 941,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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