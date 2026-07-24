Orientamento rialzista per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

In forte ribasso l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un -1,69%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 33,7 sterline, con stop loss posto a quota 31,01 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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