Parigi: Carrefour scende verso 15,26 Euro

(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso della grande distribuzione , che soffre con un calo del 5,51%.



Lo scenario su base settimanale di Carrefour rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 15,89 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 15,26. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 14,92 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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