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Prezzi produzione Spagna (YoY) in giugno

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Prezzi produzione Spagna (YoY) in giugno
Spagna, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +7%, in calo rispetto al precedente +10,5%.

(Foto: jorono / Pixabay)
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