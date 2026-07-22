Milano 14:14
52.762 +0,91%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:14
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Francoforte 14:14
25.092 +0,32%

Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in giugno

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Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in giugno
Regno Unito, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +3,5%, in calo rispetto al precedente +3,7%.
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