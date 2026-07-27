Air Liquide spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Nuovo spunto rialzista per il produttore di gas industriali e medici , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +0,54%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 176,5 Euro, con stop loss calcolato a quota 169,5 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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