Parigi: in calo Air Liquide

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di gas industriali e medici , che mostra un decremento del 2,39%.



La tendenza ad una settimana di Air Liquide è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Air Liquide sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 174,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 171,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 176,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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