Air Liquide investe oltre 150 milioni di dollari per nuovo impianto negli USA a supporto della produzione di chip

(Teleborsa) - Air Liquide ha annunciato oggi un investimento di oltre 150 milioni di dollari per un nuovo impianto di fabbricazione di gas industriali in Idaho, che supporterà l'espansione di un produttore leader di chip di memoria.



In particolare, lo stabilimento all'avanguardia del colosso francese, il cui avvio è previsto per il 2028, fornirà grandi volumi di azoto, ossigeno e argon ultrapuri, essenziali per la produzione di chip di memoria avanzati, a fronte di una crescente domanda di intelligenza artificiale negli Stati Uniti e in altri mercati a livello globale.



Questo nuovo investimento - si legge in una nota - si inserisce nella continua espansione del gruppo nei principali centri di produzione di semiconduttori degli Stati Uniti, come Arizona, Indiana, Virginia, Texas e la parte settentrionale dello Stato di New York.



Matthieu Giard, membro del comitato esecutivo dell'azienda e responsabile delle operazioni in America, ha dichiarato:



"Questo nuovo investimento sottolinea l'impegno di Air Liquide nel soddisfare la crescente domanda di gas industriali critici necessari per la produzione di chip semiconduttori avanzati. Basandoci sulla solida relazione che abbiamo instaurato come loro attuale fornitore, la decisione del nostro cliente di sceglierci per questa nuova fase di crescita dimostra una profonda e rinnovata fiducia nelle nostre comprovate capacità in Idaho. Con l'accelerazione del mercato statunitense, siamo orgogliosi di supportare l'espansione del nostro cliente e di contribuire allo sviluppo delle tecnologie innovative del futuro."

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