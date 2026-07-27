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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Seduta difficile quella del 24 luglio per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 98,38.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 103,09. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 91,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 114,86.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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