Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta difficile quella del 24 luglio per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 98,38.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 103,09. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 91,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 114,86.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)