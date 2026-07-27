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Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

Debole la giornata per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,28%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8178. Primo supporto visto a 0,8142. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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