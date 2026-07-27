Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio
Debole la giornata per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,28%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8178. Primo supporto visto a 0,8142. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)